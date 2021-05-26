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Социум 26.05.2021 17:28

Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 августа

Срок действия специального карантинного режима в Азербайджане из-за коронавируса (COVID-19) продлен до 6 часов утра 1 августа.

Такое решение принято кабинетом министров, оно опубликовано на сайте правительства.

Срок действия карантина по коронавирусу истекал в 6 часов утра 1 июня.

Согласно постановлению, с 31 мая 06:00 восстанавливаются наземные и воздушные пассажирские перевозки из городов и регионов страны. Также восстанавливаются пассажироперевозки в Бакинском метро, и снимается масочный режим на открытом воздухе.

С 10 июня открываются религиозные объекты при условии заполнения не более 50% (всего 50 человек) одновременно, крупные торговые центры (кроме деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров); пляжи и бассейны, водные аттракционы и спортивные объекты, расположенные на их территории.

Вместе с тем, остаются в силе до 28 июня ограничения на работу общественного транспорта на территории Азербайджана в выходные дни (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника).

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВРИУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]