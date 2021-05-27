Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.05.2021 18:03

Грузинский регулятор повысил тариф на природный газ для населения Тбилиси на 17% из-за ослабления лари

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) на заседании в четверг приняла решение повысить потребительский тариф на природный газ для ООО "Тбилиси Энерджи", обеспечивающей газоснабжение населения грузинской столицы, на 17% - до 53, 972 тетри (включая НДС) за 1 кубометр.

Как сообщает регулятор, новый тариф вступает в силу с 1 июня 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

В комиссии отметили, что корректировка тарифа была осуществлена по просьбе компании и обусловлена изменением предельного тарифа на поставку газа, который возрос с 26,810 тетри до 33,449 тетри на фоне ослабления курса лари к доллару США. Так, в тарифе, установленном в 2019 году, курс лари к доллару был заложен на уровне 2,97 лари/$1, а в новом тарифе - 3,37 лари/$1.

Компания "Тбилиси Энерджи" еще в феврале 2021 года обратилась в GNERC с просьбой повысить тариф. При этом регулирующей комиссии была представлена информация о том, что компания получила убыток в размере 25 млн лари из-за отраженного в тарифе обменного курса. Чтобы компенсировать этот убыток и избежать новых убытков в будущем, GNERC пришлось изменить потребительский тариф.

ООО "Тбилиси Энерджи", ставшее с мая 2019 году правопреемником "КазТрансГаз-Тбилиси", обслуживает более 455 тыс. абонентов в столице Грузии, в том числе около 438 тыс. социальных и более 17 тыс. коммерческих абонентов. Годовое потребление газа составляет около 750 млн кубометров. Из них 550 млн кубометров потребляют социальные абоненты, а 200 млн кубометров - коммерческие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ТАРИФ, РОСТ


Похожие новости


Транзит азербайджанского газа через Грузию в 2020г вырос на 20,9% Грузия в 2021 году намерена увеличить импорт природного газа из Азербайджана на 8,1% Грузия закупит у SOCAR 200 млн кубометров "социального" газа по льготному тарифу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]