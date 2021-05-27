Грузинский регулятор повысил тариф на природный газ для населения Тбилиси на 17% из-за ослабления лари

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) на заседании в четверг приняла решение повысить потребительский тариф на природный газ для ООО "Тбилиси Энерджи", обеспечивающей газоснабжение населения грузинской столицы, на 17% - до 53, 972 тетри (включая НДС) за 1 кубометр.
Как сообщает регулятор, новый тариф вступает в силу с 1 июня 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.
В комиссии отметили, что корректировка тарифа была осуществлена по просьбе компании и обусловлена изменением предельного тарифа на поставку газа, который возрос с 26,810 тетри до 33,449 тетри на фоне ослабления курса лари к доллару США. Так, в тарифе, установленном в 2019 году, курс лари к доллару был заложен на уровне 2,97 лари/$1, а в новом тарифе - 3,37 лари/$1.
Компания "Тбилиси Энерджи" еще в феврале 2021 года обратилась в GNERC с просьбой повысить тариф. При этом регулирующей комиссии была представлена информация о том, что компания получила убыток в размере 25 млн лари из-за отраженного в тарифе обменного курса. Чтобы компенсировать этот убыток и избежать новых убытков в будущем, GNERC пришлось изменить потребительский тариф.
ООО "Тбилиси Энерджи", ставшее с мая 2019 году правопреемником "КазТрансГаз-Тбилиси", обслуживает более 455 тыс. абонентов в столице Грузии, в том числе около 438 тыс. социальных и более 17 тыс. коммерческих абонентов. Годовое потребление газа составляет около 750 млн кубометров. Из них 550 млн кубометров потребляют социальные абоненты, а 200 млн кубометров - коммерческие.
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