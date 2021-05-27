На азербайджано-армянской границе военная машина армии Азербайджана подорвалась на мине

Военный автомобиль, принадлежащий азербайджанской армии, подорвался на мине, сообщают азербайджанские сми.

Согласно информации, инцидент произошел в Кельбаджарском районе на границе с Арменией.

Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Х.Насирзаде