В Баку возложили на Ереван ответственность за гибель и ранение граждан Азербайджана при взрывах мин

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана возложили ответственность на Ереван за гибель гражданских при взрывах мин на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ).

«Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных мирных жителей», - заявило внешнеполитическое ведомство в соцсети «Х» (ранее твиттер).

В заявлении МИД, которое приводит «Интерфакс-Азербайджан», указывается, что с ноября 2020 года 344 граждан Азербайджана погибли и пострадали при взрывах мин, установленных армянской стороной, в том числе 65 - погибли.

Как сообщали ранее в Генпрокуратуре Азербайджана, житель города Тертер Азер Мамедов (1966 г.р.) подорвался на мине утром в понедельник во время выпаса скота. Инцидент произошел в селе Гейярх Тертерского района, который ранее находился на линии соприкосновения.

Р.Керимов