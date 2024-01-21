Баку вновь призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления минных карт

Официальный Баку в очередной раз призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления минных карт.

“Наземные мины, неизбирательно устанавливаемые Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению Азербайджана. Все должны оказать давление на Армению, чтобы получить точную информацию о картах наземных мин”, - говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованного в соцсети “Х”.





Как отмечалось ранее, в воскресенье житель села Куртлар Агджабединского района Фаиг Абышев (1980 г.р.) в воскресенье был ранен в результате подрыва на мине на территории Агдамского района.





По данным МИД, число жертв минного террора Армении в Азербайджане с ноября 2020 года возросло до 342 человек.





Х.Насирзаде