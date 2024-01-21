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Внешняя политика 21.01.2024 20:47

Баку вновь призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления минных карт

Официальный Баку в очередной раз призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван с целью предоставления минных карт.

“Наземные мины, неизбирательно устанавливаемые Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению Азербайджана. Все должны оказать давление на Армению, чтобы получить точную информацию о картах наземных мин”, - говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованного в соцсети “Х”.


Как отмечалось ранее, в воскресенье житель села Куртлар Агджабединского района Фаиг Абышев (1980 г.р.) в воскресенье был ранен в результате подрыва на мине на территории Агдамского района.


По данным МИД, число жертв минного террора Армении в Азербайджане с ноября 2020 года возросло до 342 человек.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНА


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