ЕС должен действовать быстрее с введением санкций против Белоруссии - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал действовать быстрее в вопросе введения новых санкций в отношении белорусских властей после инцидента в Минске с самолетом компании Ryanair, который он расценил как угон.

"Мы должны действовать быстрее в том, что касается санкций. Работа начата, и Совет (ЕС) примет решение в нужное время", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам на пресс-конференции в четверг в Лиссабоне после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС "Гимних".

Боррель при этом отметил, что данный формат не принимает решений, а только дает инструкции, которые будут обращены в практические шаги официальным Советом ЕС по иностранным делам.

"Мы также договорились пригласить госпожу (Светлану) Тихановскую для обмена мнениями "на полях" ближайшего Совета ЕС по иностранным делам в июне", - продолжил глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии уже приглашалась на Совет ЕС, и, полагает Боррель, настал момент снова встретиться с ней.