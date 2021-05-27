Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.05.2021 21:20

ЕС должен действовать быстрее с введением санкций против Белоруссии - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал действовать быстрее в вопросе введения новых санкций в отношении белорусских властей после инцидента в Минске с самолетом компании Ryanair, который он расценил как угон.

"Мы должны действовать быстрее в том, что касается санкций. Работа начата, и Совет (ЕС) примет решение в нужное время", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам на пресс-конференции в четверг в Лиссабоне после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС "Гимних".

Боррель при этом отметил, что данный формат не принимает решений, а только дает инструкции, которые будут обращены в практические шаги официальным Советом ЕС по иностранным делам.

"Мы также договорились пригласить госпожу (Светлану) Тихановскую для обмена мнениями "на полях" ближайшего Совета ЕС по иностранным делам в июне", - продолжил глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии уже приглашалась на Совет ЕС, и, полагает Боррель, настал момент снова встретиться с ней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС уже включил ряд санкционных механизмов в отношении Белоруссии - глава Евросовета Саммит ЕС запретил белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель Фон дер Ляйен напомнила о пакете инвестиций в 3 млрд евро для "демократической" Белоруссии Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель Глава Евросовета надеется, что ЕС в ближайшие часы примет меры против Белоруссии в связи с авиаинцидентом Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]