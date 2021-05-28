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Карабах 28.05.2021 13:22

Президент Алиев заложил первый камень восстановления города Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с генеральным планом города Агдам, сообщает сайт главы государства.

Алиев также встретился с представителями общественности Агдама и выступил перед ними с речью.

Затем глава государства заложил первый камень, символизирующий восстановление города Агдам.

Алиев также заложил фундамент нового здания Агдамской городской школы №1 и посетил дворцовый комплекс основателя Карабахского ханства Панахали хана.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГДАМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]