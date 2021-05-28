Президент Алиев заложил первый камень восстановления города Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с генеральным планом города Агдам, сообщает сайт главы государства.

Алиев также встретился с представителями общественности Агдама и выступил перед ними с речью.

Затем глава государства заложил первый камень, символизирующий восстановление города Агдам.

Алиев также заложил фундамент нового здания Агдамской городской школы №1 и посетил дворцовый комплекс основателя Карабахского ханства Панахали хана.

А. Мамедов