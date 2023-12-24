Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Агдамского района заложил фундаменты трех сел - Баш Гервенд, Салахлы Кянгярли и Гияслы, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Согласно информации, площадь села Баш Гервенд составляет 476 га, в котором планируется расселить 6,057 тыс. человек и построить 1,495 тыс. частных домов.
Для первой фазы проекта выделено более 202 га земли. На первом этапе в село планируется возвращение 851 семьи - 3 703 человек. Для этого на данном этапе будет построен 851 частный дом. Из этих домов 170 будут двухкомнатными, 425 - трехкомнатными, 213 - четырехкомнатными и 43 - пятикомнатными.
Кроме этого, будут построены административное здание, клубно-общественный центр, медицинский центр, аптека, гостиница, рынок и ряд предприятий сферы услуг.
Площадь села Салахлы Кенгерли составляет около 178 га, в котором планируется проживание 1 376 человек. Всего в селе будет построено 418 частных домов.
Для первой фазы проекта выделено 99 га. На первом этапе планируется построить 150 частных домов для переселения 850 человек.
В селе будут построены школа на 480 мест, детский сад на 80 мест и другие социальные объекты.
Площадь села Гияслы составляет около 400 га, в которое планируется размещение 4 972 человек. Всего в селе планируется построить 1,323 тыс. частных дома.
В селе также построят школу на 540 мест, два детских сада на 180 мест и другие социальные объекты.
Во всех трех селах будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения.
В целях экономии энергоносителей в селах будет использоваться альтернативная энергетика.
Х. Насирзаде
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