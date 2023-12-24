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24.12.2023 17:01

Алиев заложил фундаменты еще двух жилых комплексов в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье посетили Агдамский район.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, Алиев принял участие в открытии и запуске узловой подстанции «Агдам» 110/35/10 кВ ОАО “Азерэнержи”.


Президент ОАО «Азерэнерджи» Баба Рзаев проинформировал президента о проделанной на станции работе.

Подстанция «Агдам» расположена в селе Шелли между Агдамским и Ходжалинским районами.


Кроме того, Алиев принял участие в церемонии закладки фундаментов четвертого и пятого жилых комплексов в городе Агдам.


В четвертом комплексе с общей площадью 14 га будет построено 1080 квартир общей площадью 137 тыс. кв м, в том числе 36 однокомнатных, 363 двухкомнатных, 484 трехкомнатных и 197 четырехкомнатных квартир.


В пятом комплексе с общей площадью 12 га будет построено 1115 квартир, в том числе 25 однокомнатных, 314 двухкомнатных, 552 трехкомнатных и 224 четырехкомнатных квартир.


В обоих комплексах планируется создать спортивные площадки, зоны отдыха, автопарковки, велопарковки и другие необходимые объекты инфраструктуры.


Все здания будут обеспечены постоянной водой, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться от центральной котельной. При строительстве зданий будут использоваться натуральные строительные материалы, обладающие теплоемкостью.


Помимо этого президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в комплексе «Имарат» в Агдаме.


Средства на полное восстановление комплекса планируется выделить Фондом возрождения Карабаха.


Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента Центрального парка Агдама, площадь которого будет составлять 5 га. Площадь парка будет разделена на четыре зоны. Будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий на городской площади, в ботаническом саду, луговой и лесной зонах.


Также появятся водные игровые зоны, чайные, объекты отдыха и общественного питания, культурно-просветительские площадки, образовательные и оздоровительные зоны, зоны активного отдыха. Для желающих отдохнуть и заняться спортом будут созданы все условия в парке.


Затем Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах Агдама. Согласно генплану, общая протяженность внутренних дорог города составляет 189,7 км, строительство которых будет завершено в 2026 году.


Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии открытия Хачинчайского водохранилища в Агдамском районе после ремонта и реставрации общим объемом 23 млн кубометров.


На водохранилище построены новое административное здание и сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная станция.


Алиев также принял участие в открытии автодороги Барда-Агдам протяженностью 44,5 км, который охватывает более 20 населенных пунктов.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГДАМ, ОБЪЕКТЫ, ФУНДАМЕНТ


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