Президент Алиев подписал указ о создании Агдамского промпарка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Агдамского промышленного парка, сообщает сайт главы государства.
Согласно указу президента, под промпарк будет отведена территория в 190 гектаров.
Глава государства распорядился выделить Министерству экономики Азербайджана на первом этапе 500 тыс. манат в целях организации деятельности промпарка и создания необходимой инфраструктуры на его территории.
Как сообщалось ранее, Алиев в пятницу заложил фундамент Агдамского промышленного парка.
А. Мамедов
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