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Инфраструктура и тендеры 28.05.2021 13:34

Президент Алиев подписал указ о создании Агдамского промпарка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Агдамского промышленного парка, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу президента, под промпарк будет отведена территория в 190 гектаров.

Глава государства распорядился выделить Министерству экономики Азербайджана на первом этапе 500 тыс. манат в целях организации деятельности промпарка и создания необходимой инфраструктуры на его территории.

Как сообщалось ранее, Алиев в пятницу заложил фундамент Агдамского промышленного парка.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГДАМ, ПРОМПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]