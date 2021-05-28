Президент Алиев подписал указ о создании Агдамского промпарка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Агдамского промышленного парка, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу президента, под промпарк будет отведена территория в 190 гектаров.

Глава государства распорядился выделить Министерству экономики Азербайджана на первом этапе 500 тыс. манат в целях организации деятельности промпарка и создания необходимой инфраструктуры на его территории.

Как сообщалось ранее, Алиев в пятницу заложил фундамент Агдамского промышленного парка.

А. Мамедов