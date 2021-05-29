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СНГ 29.05.2021 22:15

Лукашенко в ходе переговоров с Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился", - сказал Песков по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в субботу.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]