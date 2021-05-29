Лукашенко в ходе переговоров с Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился", - сказал Песков по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в субботу.