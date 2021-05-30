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Дальнее зарубежье 30.05.2021 22:39

Ключевой израильский политик будет пытаться сформировать правительство с соперниками Нетаньяху

Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет в воскресенье объявил, что будет работать с соперниками премьера Биньямина Нетаньяху над формированием нового правительства страны.

По сообщению The Times of Israel, Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами.

Позиция Беннета принципиально важна, так как без него ни Нетаньяху, ни оппозиция не могут создать коалиционное правительство.

Сам Нетаньяху уже заявил, что Беннет лжет, когда говорит о нереальности формирования коалиции правых сил. Также премьер заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".

До эскалации конфликта с сектором Газа Беннет активно планировал, как сообщали СМИ со ссылкой на источники, объявить о договоренности сформировать коалицию так называемого "правительства перемен" вместе Яиром Лапидом и его партией "Еш Атид".

Однако в ходе недавнего обострения конфликта Израиля с сектором Газа Беннет отменил договорённости с Лапидом, посчитав, что Нетаньяху может эффективнее противостоять палестинским группировкам из Газы.

По итогам последних выборов первым право попробовать сформировать коалицию получил Нетаньяху, но ему не удалось это сделать, и поэтому мандат был передан Лапиду. Лапид пытается сформировать коалицию из оппозиционных партий.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]