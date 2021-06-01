Беларусь в июне получит второй транш госкредита РФ на $1 млрд - Лукашенко

Президент Беларусь Александр Лукашенко рассказал чиновникам об обещании президента РФ Владимира Путина в июне перечислить Минску эквивалент $500 млн второго транша российского госкредита на $1 млрд.
"Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", - заявил Лукашенко в ходе совещания с госаппаратом по итогам переговоров с Путиным в Сочи. Президента цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита на $1 млрд в эквиваленте было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин Беларуси получил 30 декабря прошлого года.
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