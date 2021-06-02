Япония выделит $800 млн на поддержку программы предоставления вакцин от COVID-19 нуждающимся странам

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время онлайн-саммита пообещает выделить до $800млн на развитие международной программы COVAX, которая предоставляет вакцины против COVID-19 нуждающимся странам, сообщает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

Есихидэ Суга выступит в качестве принимающей стороны онлайн-саммита COVAX, который пройдет в среду. В нем примут участие представители примерно из 40 стран, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и соучредителя и филантропа Microsoft Corp. Билла Гейтса.

По данным источников издания, в ходе мероприятия премьер-министр Японии также планирует предложить COVAX часть закупленных Японией доз вакцин против коронавируса. О каком именно количестве доз идет речь, не уточняется.

Фонд COVAX стремится обеспечить финансирование в размере $8,3 млрд, достаточное для 1,8 млрд доз или 30% населения развивающихся стран к началу 2022 года.

Инициатива, поддержанная ООН, на данный момент собрала около $7 млрд.

Ранее Япония уже пообещала выделить $200 млн на поддержку программы COVAX.