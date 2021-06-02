Парламент Израиля избрал Ицхака Герцога президентом страны

Парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны, сообщает Times of Israel.

Герцога поддержали 87 депутатов из 120 в Кнессете. Таким образом, позже этим летом он сменит на этом посту Реувена Ривлина.