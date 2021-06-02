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Туризм 02.06.2021 17:24

Азербайджан и Египет планируют расширять сотрудничество в сфере туризма

Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) подписала с Ассоциацией туристических агентств Египта меморандум о сотрудничестве, сообщает AzTA.

Согласно данным, стороны договорились развивать туристические связи между двумя странами.

В будущем будут реорганизованы туры, как в Азербайджан, так и в Египет.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, ЕГИПЕТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]