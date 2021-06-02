Азербайджан и Египет планируют расширять сотрудничество в сфере туризма

Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) подписала с Ассоциацией туристических агентств Египта меморандум о сотрудничестве, сообщает AzTA.
Согласно данным, стороны договорились развивать туристические связи между двумя странами.
В будущем будут реорганизованы туры, как в Азербайджан, так и в Египет.
Х.Насирзаде
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