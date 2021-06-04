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Внешняя политика 04.06.2021 16:20

Израиль выступает за развитие экономических отношений с Азербайджаном – президент

Израиль выступает за развитие экономических отношений с Азербайджаном и с нетерпением ждет открытия азербайджанского посольства, заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

Ривлин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики.

«Азербайджан, являясь важным и близким партнером Израиля, также является другом и союзником. Поздравляю Вас и страну с открытием в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана, что будет способствовать развитию наших экономических связей и большему сближению народов. С нетерпением жду открытия в ближайшее время посольства Азербайджана в Израиле», говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]