Израиль выступает за развитие экономических отношений с Азербайджаном – президент

Израиль выступает за развитие экономических отношений с Азербайджаном и с нетерпением ждет открытия азербайджанского посольства, заявил президент Израиля Реувен Ривлин.
Ривлин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем Республики.
«Азербайджан, являясь важным и близким партнером Израиля, также является другом и союзником. Поздравляю Вас и страну с открытием в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана, что будет способствовать развитию наших экономических связей и большему сближению народов. С нетерпением жду открытия в ближайшее время посольства Азербайджана в Израиле», говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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