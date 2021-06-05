Казахстан не ведет переговоров о консолидированных мерах стран ЕАЭС в ответ на санкции - МИД

Казахстан не ведет переговоров о совместных мерах государств ЕАЭС в ответ на санкции третьих стран, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Республика Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что придерживаются позиции о сугубо экономическом характере интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

"Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения", - уточняется в сообщении.

"В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС", - добавили в МИД Казахстана.