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СНГ 05.06.2021 16:12

Казахстан не ведет переговоров о консолидированных мерах стран ЕАЭС в ответ на санкции - МИД

Казахстан не ведет переговоров о совместных мерах государств ЕАЭС в ответ на санкции третьих стран, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Республика Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что придерживаются позиции о сугубо экономическом характере интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

"Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения", - уточняется в сообщении.

"В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС", - добавили в МИД Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, САНКЦИИ, -ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]