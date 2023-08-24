Премьер Казахстана призвал коллег из ЕАЭС не увлекаться втягиванием новых сфер в интеграцию

Странам ЕАЭС следует сосредоточиться на реализации отдельных невыполненных договоренностей, а не втягивать новые сферы в процесс интеграции, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС. (...) Надеемся, что Комиссия подготовит развернутый, объективный доклад с конкретными причинами не реализации отдельных договоренностей. Коллеги, будем объективны. У нас есть проблемные вопросы, не все работает так, как мы планировали. ЕАЭС проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер", - заявил Смаилов на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в четверг.

Он отметил, что Казахстан выражает заинтересованность в развитии промышленности, агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных проектов, укреплении транспортно-логистического сотрудничества, создании общего финансового рынка, развития института государств-наблюдателей, сотрудничество с заинтересованными иностранными государствами и в качественном развитии Евразийской экономической комиссии.

"Комиссия должна находить деликатный баланс между экономическими интересами стран. Необходимо выйти на принципиально новый профессиональный уровень", - добавил он.

Премьер Казахстана также подчеркнул, что дальнейшее развитие экономик государств-членов возможно при полноценном использовании интеграционного потенциала ЕАЭС, но для этого необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые стороны ставили при формировании Союза.