Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.018 GBR   2.163 TRY   0.0625

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 78.89 -0.75 Brent 83.21 -0.82

СНГ 24.08.2023 20:22

Премьер Казахстана призвал коллег из ЕАЭС не увлекаться втягиванием новых сфер в интеграцию

Странам ЕАЭС следует сосредоточиться на реализации отдельных невыполненных договоренностей, а не втягивать новые сферы в процесс интеграции, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕАЭС. (...) Надеемся, что Комиссия подготовит развернутый, объективный доклад с конкретными причинами не реализации отдельных договоренностей. Коллеги, будем объективны. У нас есть проблемные вопросы, не все работает так, как мы планировали. ЕАЭС проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер", - заявил Смаилов на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в четверг.

Он отметил, что Казахстан выражает заинтересованность в развитии промышленности, агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных проектов, укреплении транспортно-логистического сотрудничества, создании общего финансового рынка, развития института государств-наблюдателей, сотрудничество с заинтересованными иностранными государствами и в качественном развитии Евразийской экономической комиссии.

"Комиссия должна находить деликатный баланс между экономическими интересами стран. Необходимо выйти на принципиально новый профессиональный уровень", - добавил он.

Премьер Казахстана также подчеркнул, что дальнейшее развитие экономик государств-членов возможно при полноценном использовании интеграционного потенциала ЕАЭС, но для этого необходимо неукоснительно следовать целям и задачам, которые стороны ставили при формировании Союза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, ЕАЭС, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Сменить собственника АО «АрселорМиттал Темиртау» могут в Казахстане после очередной аварии на шахте Премьер Казахстана призвал ускорить строительство автономной электростанции на Атырауском НПЗ Азербайджан приглашает компании из Казахстана к участию в проектах в Карабахе и В.Зангезуре Алиев принял премьера Казахстана Премьер Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан Смаилов вновь стал премьером Казахстана Токаев предложил на пост премьера Казахстана кандидатуру Смаилова Премьер Казахстана отмечает значительный потенциал развития промышленной кооперации с Россией Премьер Казахстана прибыл в Москву на переговоры с Мишустиным Премьер Казахстана поручил ослабить карантинные ограничения для бизнеса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az