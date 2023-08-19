Сменить собственника АО «АрселорМиттал Темиртау» могут в Казахстане после очередной аварии на шахте

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что не видит перспектив дальнейшей деятельности индийского бизнесмена, председателя правления ArcelorMittal Лакшми Миттала в Казахстане.
"Из года в год видим снижение вложений в поддержание производства. И, самое главное, мы видим, что аварии продолжаются, гибнут люди. Сейчас ребром встает вопрос о том, чтобы сменить собственника на этом предприятии. И соответствующие переговоры мы уже ведем с Митталом и его людьми.(...) Думаю, что по завершении экологического аудита и аудита промышленной безопасности (на Арселор Миттал Темиртау - ИФ) уже будет окончательно этот вопрос решен. Поэтому мы не видим перспектив пребывания этого инвестора в Казахстане", - цитирует Смаилова информационный портал Tengrinews.
Такое заявление глава правительства сделал во время поездки в Карагандинскую область, где он провел оперативное совещание и встретился с семьями погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская".
"В ноябре, когда тоже произошла трагедия, руководство "АрселорМиттал" уверяло в том, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить безопасность труда... Озвучивались планы по инвестированию трех миллиардов долларов. Однако мы сейчас видим, что этого не происходит", - подчеркнул Смаилов.
На вопрос журналистов о том, что Миттал говорит на все заявления и требования, которые звучат в его адрес, премьер ответил:
"Он ничего не говорит".
В минувший четверг в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В шахте находилось 227 человек, которых выводили на поверхность через фланговый ствол. 222 горняка были эвакуированы, из них 11 госпитализированы, еще двое находятся на амбулаторном лечении. В шахте обнаружены тела трех погибших горняков, поиски еще двоих продолжаются.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне отметил, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.
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