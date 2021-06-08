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Макроэкономика 08.06.2021 22:01

Безработица в ОЭСР в апреле выросла до 6,6%, на 1,3 п.п. выше допандемийного уровня

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2021 года повысилась до 6,6% с 6,5% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные во вторник данные.

Это на 1,3 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля 2020 года, то есть до начала пандемии COVID-19, ударившей по рынку труда.

Рост безработицы зафиксирован впервые с апреля 2020 года, когда показатель достиг пикового значения.

Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце увеличилось до 43,781 млн по сравнению с 43,059 млн в марте.

Безработица среди женщин осталась на уровне 6,7%, среди мужчин - выросла на 0,1 п.п., до 6,5%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) поднялся на 0,6 п.п. - до 14%.

В еврозоне безработица в апреле снизилась до 8% с 8,1% месяцем ранее, но она по-прежнему остается на 0,7 п.п. выше допандемийного уровня. В Европейском союзе показатель остался на уровне 7,3%.

В ряде стран за пределами Европы отмечено повышение безработицы в позапрошлом месяце. В США она выросла в апреле до 6,1% с 6%, в Канаде - до 8,1% с 7,5%. Предварительные данные за май 2021 года указывают на снижение безработицы в США на 0,3 п.п., до 5,8% и рост в Канаде - на 0,1 п.п., до 8,2%, отмечается в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]