Глобальный сбой в работе популярных сайтов связан с проблемами у CDN провайдера

Сайты соцсетей, компаний, СМИ и популярные интернет-форумы работают с перебоями в связи со сбоем работы в Fastly, популярном CDN провайдере, сообщает портал TechCrunch.
По данным портала, сбои происходят, в частности, в работе Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify и сайтов CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.
"По словам менеджера по продукту Financial Times, причиной является сбой в Fastly, популярном провайдере CDN", - пишет TechCrunch.
На своем сайте Fastly подтвердила сбой и сообщает, что выясняет его причины. "В настоящее время мы изучаем возможное влияние на производительность наших услуг CDN", - говорится в сообщении.
В настоящее время проблема устраняется, заявили в компании. "Проблема обнаружена, и исправление выполняется", - отмечается в сообщении.
Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и несколько функций безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai. пишет Techcrunch,
"В частности, Fastly довольно популярен среди медиа-сайтов. Компания стала публичной в 2019 году. Акции Fastly в настоящее время торгуются по цене 48,06 доллара, что на 5,21% ниже вчерашней цены закрытия", - говорится в сообщении.
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