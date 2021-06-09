Своевременный вылет журналистов, сопровождающих Байдена в турне по Европе, сорвали цикады

Цикады, забившиеся в двигатель самолета в международном аэропорту Даллеса (Вашингтон), стали причиной запоздалого вылета журналистов, сопровождающих президента США Джо Байдена в турне по Европе, сообщает в среду американское издание The Hill.
По данным The Hill, вылет был задержан примерно на семь часов, пока аппарат Белого дома готовил другой самолет.
"Чартерный рейс с журналистами, сопровождающими президента Байдена в Европу, отложен из-за механической проблемы, вызванной цикадами, да, цикадами", - приводит The Hill сообщение корреспондента Associated Press Джонатана Лемайра.
Позже корреспондент телеканала CNN Кейтлин Коллинз подтвердила сообщение Лемайра, отметив, что он не шутит. "Нет, Джонатан Лемайр не шутит, вылет чартерного рейса с журналистами пула Белого дома за рубеж задержан на несколько часов из-за проблем с цикадами", - написала она.
Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу - в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства.
Американский лидер вместе со своей супругой Джилл Байден направится в Европу, где у него запланирован целый ряд встреч и переговоров. Он встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, примет участие в саммите G7, НАТО и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Джаббаров и Рикер обсудили участие американских компаний в восстановлении Карабаха
ВС Азербайджана и Пакистана планируют совместные оперативные учения
Казахстан в 2021/2022 сельхозгоду намерен сохранить экспорт зерна на уровне 8 млн т
Нефть продолжает расти на данных о запасах в США, Brent - $72,62 за баррель
Shell обещает ускорить сокращение выбросов после постановления суда
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19, 1 человек скончался
Российские туристы, возможно, смогут летать в Турцию в июле - РСТ
В июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.»: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?