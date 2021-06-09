Путин считает, что на российско-украинском саммите стоило бы говорить о двусторонних отношениях, где накопилось много проблем

Киев предлагал обсудить в ходе российско-украинского саммита вопросы международной безопасности, хотя стоило бы обсудить проблемы в двусторонних отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - отметил он.
По словам Путина, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.
"Донбасс, может быть, хотел с нами обсуждать? Есть глобальные вопросы глобального характера. Но мы считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина. Но, прежде всего, надо решить проблемные вопросы двустороннего характера", - сказал он.
"Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи", - заметил президент.
"Что касается Донбасса и киевских властей, это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Это прописано в Минских соглашениях", - добавил Путин.
По его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы в данном документе были подписи представителей Донбасса.
"Представители Донбасса не хотели этого делать. Но пришлось провести с ними достаточно большую работу. Мы убедили в том, что это целесообразно и нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - сказал он.
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