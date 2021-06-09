Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0706 RUR   0.0236 GBR   2.4071 TRY   0.1975

Цена на нефть

08.06 $/bbl   WTI 70.05 0.82 Brent 72.22 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.06.2021 21:47

Путин считает, что на российско-украинском саммите стоило бы говорить о двусторонних отношениях, где накопилось много проблем

Киев предлагал обсудить в ходе российско-украинского саммита вопросы международной безопасности, хотя стоило бы обсудить проблемы в двусторонних отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - отметил он.

По словам Путина, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.

"Донбасс, может быть, хотел с нами обсуждать? Есть глобальные вопросы глобального характера. Но мы считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина. Но, прежде всего, надо решить проблемные вопросы двустороннего характера", - сказал он.

"Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи", - заметил президент.

"Что касается Донбасса и киевских властей, это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Это прописано в Минских соглашениях", - добавил Путин.

По его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы в данном документе были подписи представителей Донбасса.

"Представители Донбасса не хотели этого делать. Но пришлось провести с ними достаточно большую работу. Мы убедили в том, что это целесообразно и нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин Зеленский хочет прямой встречи с Путиным, но это пока не обсуждается Путин убежден в полной нормализации отношений РФ и Украины в исторической перспективе Путин не исключил переговоров с Зеленским Медведчук ставил вопрос об освобождении украинских моряков - Путин Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]