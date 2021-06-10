США построили первые стратегические бомбардировщики B-21 Raider

Соединенные Штаты построили первые два новых стратегических бомбардировщика B-21 Raider, сообщила на слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло.

По ее словам, в настоящее время идет проверка всех систем самолетов. Летные испытания начнутся в следующем году.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены. До сих пор не опубликовано ни одного его изображения.

Принятие нового стратегического бомбардировщика на вооружение ожидается в 2026-2027 годах. Он предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью 80 млрд долларов.