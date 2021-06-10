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Экология 10.06.2021 20:01

Peugeot обвинили во Франции в манипуляции данными о выбросах

Власти Франции выдвинули обвинения в манипуляции данными о выхлопах дизельных двигателей против Peugeot, сообщила Stellantis NV, которой принадлежит автомобильный бренд.

Обвинения касаются автомобилей с дизельными двигателями класса "Евро-5", проданными во Франции в 2009-2015 гг.

Peugeot должна внести залог в 10 млн евро, включая 8 млн на возможное возмещение ущерба. Компанию также обязали предоставить банковскую гарантию на 30 млн евро для потенциальной выплаты компенсаций.

Две других дочерних компании Stellantis - Citroen и FCA Italy - были вызваны в суд в Париже 10 июня и в июле в рамках того же расследования.

"Компании твердо убеждены, что их системы контроля выхлопов соответствуют всем требованиям", - заявили в Stellantis, которая была образована в январе 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group.

Днем ранее французские власти предъявили аналогичные обвинения автопроизводителю Renault SA. В компании опровергли использование специального оборудования, позволяющего манипулировать данными о загрязняющих выбросах. Помимо этого, стало известно, что в мае подобные обвинения во Франции были выдвинуты против германского автопроизводителя Volkswagen AG.

"Дизельный скандал" вспыхнул в 2015 году, когда Volkswagen признался в том, что устанавливал на свои дизельные автомобили специальное программное обеспечение, которое занижало данные о выбросах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, PEUGEOT, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]