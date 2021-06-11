В Вашингтоне обещают сделать все необходимое для защиты афганских подрядчиков американских войск

Вашингтон обязуется сделать все необходимое для защиты переводчиков-афганцев, работавших на американскую армию в Афганистане, заявил глава Объединённого комитета начальников штаба вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я могу пообещать, что власти США сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту тем, кто работал с нами на протяжении двух десятков лет", - заявил Милли, выступая в комитете Сената США по вооруженным силам.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что вооруженные силы США уже начали проводить операции по наблюдению за Афганистаном из-за пределов страны.

Ранее на этой неделе афганское движение "Талибан" заявило, что оно не представляет угрозы для афганских переводчиков и других лиц, работавших с иностранными войсками.

"Исламский эмират (так талибы называют Афганистан) не будет их беспокоить и призывает их возвратиться к нормальной жизни... Они не должны чувствовать себя в опасности", - приводит телеканал Tolo News выдержки из заявления талибов.

Движение подчеркнуло, что те афганцы, которые работали с международными войсками, не должны ничего бояться, им нужно продолжать мирную жизнь в своей стране.

США и НАТО продолжают вывод своего контингента из Афганистана. На фоне этого десятки афганских работников, которые являются партнерами иностранцев на протяжении последних 20 лет, выражают обеспокоенность ситуацией в стране и потому ищут убежища. Работники утверждают, что оставаться в Афганистане для них - "ночной кошмар", поскольку они получают угрозы по причине работы с коалиционными силами.

В апреле по меньшей мере 50 афганских подрядчиков войск США собрались на площади в Кабуле, где заявили, что американскому правительству нужно обратить внимание на угрозы, с которыми они сталкиваются уже сейчас или столкнутся после ухода иностранных сил. Многие призывают администрацию президента Джо Байдена вывезти их из Афганистана и предоставить основания для убежища в европейских странах или в США.

Как сообщалось ранее, после вывода войск США из Афганистана в стране останется по меньшей мере 18 тыс. их подрядчиков.

На этой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.