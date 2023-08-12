США и страны Центральной Азии выступили за предотвращение использования Афганистана как базы терроризма

США и страны Центральной Азии заявили о необходимости предотвращения использования территории Афганистана для экспорта терроризма в другие страны, говорится в совместном заявлении сессии C5+1 по Афганистану, которая прошла в Астане в конце июля. Документ опубликовал Госдеп США.
"Страны сессии C5+1 подчеркнули важность предотвращения использования территории Афганистана в качестве базы для размещения, финансирования или экспорта терроризма и насильственного экстремизма в другие страны и подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с торговлей людьми, оружием и незаконным оборотом наркотиков", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что спецпредставители и спецпосланники по Афганистану из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и ее последствиях для региона. Они подчеркнули возможности сотрудничества США и Центральной Азии в поддержку афганского народа и в укреплении безопасности и стабильности в более широком регионе.
Участники встречи выступили за инклюзивный, единый, суверенный, стабильный и самодостаточный Афганистан, свободный от терроризма, уважающий права своего населения, включая женщин и девочек, и находится в мире с собой и своими соседями.
Они также признали, что серьезность гуманитарных и экономических условий в Афганистане требует решительной и скоординированной реакции со стороны международного сообщества, и подчеркнули, что этот ответ требует полного доступа гуманитарных организаций ко всем нуждающимся афганцам.
В документе отмечается, что цель стабильного, экономически жизнеспособного и мирного Афганистана достижима только в том случае, если все афганцы, включая женщин и девочек, а также лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, смогут в полной мере, на равной основе и конструктивно участвовать в жизни страны и вносить свой вклад в ее будущее.
Формат взаимодействия в сферах экономики, экологии и безопасности С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) появился при бывшем президенте США Бараке Обаме. Встречи в формате С5+1 проводятся с 2015 года.
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