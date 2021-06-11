В Азербайджане небольшой суточный спад числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 73 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,065 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 75 случаях заражения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки не была зафиксировано смертей от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 951.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 328,194 тыс. человек (+287 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 920 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 515 тестов на коронавирус (накануне 8 618 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 606,364 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов