В Азербайджане небольшой суточный спад числа заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 73 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,065 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 75 случаях заражения.
По данным ведомства, за прошедшие сутки не была зафиксировано смертей от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 951.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 328,194 тыс. человек (+287 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 920 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 515 тестов на коронавирус (накануне 8 618 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 606,364 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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