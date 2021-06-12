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Происшествия 12.06.2021 12:20

В американском городе Остине произошла перестрелка, сообщается о 12 пострадавших

Перестрелка произошла в ночь на субботу в городе Остине (штат Техас, США), полиция сообщает о пострадавших.

"Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)", - сообщает в твиттере полицейский департамент Остина.

Служба скорой помощи Остина в свою очередь проинформировала в твиттере о 12 пострадавших, состояние одного из них - критическое.

О причине перестрелки пока не сообщается.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕРЕСТРЕЛКА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]