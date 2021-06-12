В американском городе Остине произошла перестрелка, сообщается о 12 пострадавших

Перестрелка произошла в ночь на субботу в городе Остине (штат Техас, США), полиция сообщает о пострадавших.

"Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)", - сообщает в твиттере полицейский департамент Остина.

Служба скорой помощи Остина в свою очередь проинформировала в твиттере о 12 пострадавших, состояние одного из них - критическое.

О причине перестрелки пока не сообщается.