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ТЭК 12.06.2021 20:51

Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом США Джо Байденом его предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным и газопровод "Северный поток 2".

"Мы говорили сегодня о его будущей встрече с Владимиром Путиным, обменялись мнениями... коротко обсудили тему "Северного потока 2", - сказала Меркель журналистам в Корнуолле на саммите G7, запись выступления предоставила пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер считает, что в вопросе газопровода Германия и США находятся "на хорошем пути".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]