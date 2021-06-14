Президент Алиев ознакомился с ходом строительства аэропорта в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский район, сообщает сайт главы государства.
В ходе визита глава государства ознакомился с ходом строительных работ Международного аэропорта Физули.
Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию аэропорта в Физули запланирован на сентябрь 2021 года. Это будет первый из трех аэропортов, строительство которых запланировано на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.
Б.Рустамбеков
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