Президент Алиев ознакомился с ходом строительства аэропорта в Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посещает Физулинский район, сообщает сайт главы государства.

В ходе визита глава государства ознакомился с ходом строительных работ Международного аэропорта Физули.

Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию аэропорта в Физули запланирован на сентябрь 2021 года. Это будет первый из трех аэропортов, строительство которых запланировано на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе.

Б.Рустамбеков