Генплан города Физули будет утвержден через несколько месяцев – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время разрабатывается генплан города Физули.

«В настоящее время готовится генеральный план Физули. Наверное, мы утвердим его уже через несколько месяцев», - сказал Алиев.

По его словам, сразу после утверждения генплана начнутся восстановительные работы.

Город Физули был освобожден от армянской оккупации в октябре 2020 года. В период оккупации город был разрушен полностью.

Х.Насирзаде