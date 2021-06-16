Генплан города Физули будет утвержден через несколько месяцев – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время разрабатывается генплан города Физули.
«В настоящее время готовится генеральный план Физули. Наверное, мы утвердим его уже через несколько месяцев», - сказал Алиев.
По его словам, сразу после утверждения генплана начнутся восстановительные работы.
Город Физули был освобожден от армянской оккупации в октябре 2020 года. В период оккупации город был разрушен полностью.
Х.Насирзаде
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