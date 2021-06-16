Транспортировка нефти по БТД в январе-мае сократилась на 11%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-мае 2021 года составил 11 млн 124,8 тыс. тонн, что на 11,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В январе-мае 2021 года по нефтепроводу БТД прокачано 11 млн 124,8 тыс. тонн нефти, что составляет 75,6% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана за отчетный период», - отметили в комитете.
По данным ведомства, прокачка транзитной нефти в январе-мае 2021 года по нефтепроводу БТД составила 1 млн 523,3 тыс. тонн (спад на 14,9%).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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