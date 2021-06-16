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Регион 16.06.2021 16:02

Турция предпримет определенные шаги по нормализации отношений с Арменией, по мере устранения проблем между Ереваном и Баку – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным в перспективе нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

«По мере того, как будут устранены проблемы между Арменией и Азербайджаном, Турция может предпринять определенные шаги для нормализации отношений с Ереваном», - заявил Эрдоган в среду, выступая в Милли Меджлисе Азербайджана.

Он также указал на значимость проекта создания Зангезурского коридора для стран региона, включая Армению.

«Удобство, которое принесет региону Зангезурский коридор, описать невозможно. По железной дороге, которая начнет функционировать в рамках Зангезурскоого коридора, армяне легко смогут попасть в Москву и в другие части мира, тем самым избавившись от изоляции, в которую они сами же себя вогнали», - заявил турецкий лидер.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭРДОГАН, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]