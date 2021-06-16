Италия ждет роста иностранного турпотока на 15% летом 2021 года

Италия нынешним летом ждет роста иностранного турпотока более чем на 15% за счет приезда туристов из Европы и США, сообщает агентство ANSA.
"Согласно исследованию компании Demoskopika, этим летом иностранный турпоток в страну вырастет на 15,3% за счет туристов из Франции, Германии, Великобритании, Испании и США. Всего из этих стран прибудет более 12 млн туристов, которые проведут в Италии более 25 млн ночевок", - говорится в сообщении.
По данным агентства, более половины жителей этих стран собираются летом в зарубежные отпуска, из них 5% проведут их на курортах и в исторических городах Италии.
В начале июня многие страны Евросоюза открывают границы для граждан других стран объединения, а также Израиля, Австралии, Южной Кореи, и некоторых других, если они получили обе дозы прививки, одобренной Европейским агентством лекарственных средств. Ожидается, что до конца недели право на турпоездки в Европу получат и граждане США.
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