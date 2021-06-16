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Туризм 16.06.2021 20:33

Италия ждет роста иностранного турпотока на 15% летом 2021 года

Италия нынешним летом ждет роста иностранного турпотока более чем на 15% за счет приезда туристов из Европы и США, сообщает агентство ANSA.

"Согласно исследованию компании Demoskopika, этим летом иностранный турпоток в страну вырастет на 15,3% за счет туристов из Франции, Германии, Великобритании, Испании и США. Всего из этих стран прибудет более 12 млн туристов, которые проведут в Италии более 25 млн ночевок", - говорится в сообщении.

По данным агентства, более половины жителей этих стран собираются летом в зарубежные отпуска, из них 5% проведут их на курортах и в исторических городах Италии.

В начале июня многие страны Евросоюза открывают границы для граждан других стран объединения, а также Израиля, Австралии, Южной Кореи, и некоторых других, если они получили обе дозы прививки, одобренной Европейским агентством лекарственных средств. Ожидается, что до конца недели право на турпоездки в Европу получат и граждане США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ТУРИЗМ, ЛЕТО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]