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Здравоохранение 18.06.2021 23:59

Минздрав Италии с 21 июня вводит пятидневный карантин для прибывающих из Британии

Итальянские власти со следующей недели потребуют от путешественников из Великобритании по приезду в Италию уходить в карантин сроком на пять дней, заявил в пятницу глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

"Я подписал новый указ, согласно которому вводится пятидневный карантин с требованием сделать тест (на коронавирус - ИФ) для прибывающих из Великобритании", - написал Сперанца в своем аккаунте на Facebook.

В Минздраве уточнили, что правило вступает в силу с понедельника 21 июня.

СМИ указывают, что такое решение власти Италии приняли из-за ситуации с коронавирусом в Великобритании, в частности, из-за преобладающего теперь там более заразного штамма "Дельта".

Кроме того, итальянский Минздрав продлевает существующий запрет на путешествия из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

При этом, уточнил Сперанца, Италия разрешит въезд из стран ЕС, США, Канады и Японии тем категориям прибывающих, чей статус будут соответствовать требованиям введенного в ЕС цифрового COVID-сертификата, который вступает в силу 1 июля. Пока что туристы из США, Японии и Канады по приезду в Италию должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 и уйти на 10-дневный карантин. Исключения составляют путешественники, прилетевшие специальным "безковидным рейсом", число которых ограничено.

По данным западных СМИ, накануне в Великобритании зафиксировали суточный прирост в 11 тыс. заражений коронавирусом. Отмечается, что показатель выявляемых за сутки заражений впервые с февраля превысил отметку в 10 тыс. Такой рост связывают с интенсивным распространением в стране COVID-19 типа "Дельта".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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