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Социум 21.06.2021 12:51

В Азербайджане около 27 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2020г превысила 1,2 тыс. манатов

Число государственных служащих в Азербайджане в 2020 году сократилось на 9,2%, при этом их средняя зарплата выросла на 18,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете статистики республики.

Так, средний размер заработной платы госслужащих в 2020 году составил 1 тыс. 215,5 манатов (в 2019 году - 1 тыс. 22,2 манатов - ИФ).

Согласно данным Госкомстата, число госслужащих в Азербайджане на 1 января 2021 года составило 26,7 тыс. человек (1 января 2020 года - 29,4 тыс. человек - ИФ). При этом 27,5% госслужащих - женщины.

6,3% госслужащих имеют стаж работы до одного года, 25,2% - от одного до пяти лет, 24,4% - от пяти до десяти лет, 17,8% - от 10 до 15 лет, а 26,3% - более 15 лет.

Возраст 16,4% госслужащих не превышает 30 лет; 16,8% - находится в пределах 30-34 года; 27,1% - 35-44 лет; 17,8% - 45-54 года; 20,1% - 55-64 года; 1,8% - 65 лет и старше.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ГОССЛУЖАЩИЕ, ЧИСЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]