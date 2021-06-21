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Здравоохранение 21.06.2021 17:51

В Азербайджане двукратный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,521 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 56 случаях заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 963.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 329,599 тыс. человек (+49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 959 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 115 тестов на коронавирус (накануне 7 581 тест), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 680,977 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]