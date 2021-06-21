В Азербайджане двукратный спад новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,521 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 56 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 963.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 329,599 тыс. человек (+49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 959 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 115 тестов на коронавирус (накануне 7 581 тест), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 680,977 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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