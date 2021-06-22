До полуфиналов и финала Евро-2020 на Уэмбли допустят по 60 тыс. болельщиков

Более 60 тыс. болельщиков будут допущены на лондонский стадион "Уэмбли" во время полуфиналов и финала Евро-2020, сообщают британские СМИ со ссылкой на решение правительства.

Таким образом, стадион будет заполнен максимум на 75%.

Местные СМИ отмечают, что это будет самым крупным спортивным мероприятием в Великобритании за последние 15 месяцев из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Для того чтобы пройти на стадион, болельщики должны будут предоставить либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о полной вакцинации.