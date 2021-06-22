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Спорт 22.06.2021 18:31

До полуфиналов и финала Евро-2020 на Уэмбли допустят по 60 тыс. болельщиков

Более 60 тыс. болельщиков будут допущены на лондонский стадион "Уэмбли" во время полуфиналов и финала Евро-2020, сообщают британские СМИ со ссылкой на решение правительства.

Таким образом, стадион будет заполнен максимум на 75%.

Местные СМИ отмечают, что это будет самым крупным спортивным мероприятием в Великобритании за последние 15 месяцев из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Для того чтобы пройти на стадион, болельщики должны будут предоставить либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о полной вакцинации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, СТАДИОН, БОЛЕЛЬЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]