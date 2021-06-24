Президент Азербайджана ознакомился с дворцoм «Гюлюстан» после реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг посетили дворец "Гюлюстан" после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

В частности, был отреставрирован 600-местный основной зал, а также "Восточный" и конференц-залы.

Х.Насирзаде