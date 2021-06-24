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СНГ 24.06.2021 22:21

Экономические санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в пятницу - документ

Секторальные экономические санкции Европейского союза против Белоруссии вступят в силу в пятницу, сообщили в ЕС.

Список санкций опубликовали в четверг вечером в Официальном журнале ЕС. В документе говорится, что одобренные ограничительные меры вступают в силу на следующий день после публикации, соответственно, - 25 июня.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС в четверг принял новые ограничительные меры против Белоруссии "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в этой стране. Это секторальные экономические санкции, скорое введение которых Брюссель недавно анонсировал.

В частности, новые ограничительные меры затронули нефтяной сектор, а также производство хлористого калия и товаров для производства табачной продукции. Санкции ограничивают доступ Белоруссии на рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком. Запрет также вводится на поставки товаров военного и двойного назначения в Белоруссию.

В общей сложности, под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]