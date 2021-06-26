Сборная Дания разгромила Уэльс на Евро-2020 и сыграет в четвертьфинале в Баку

Сборная Дания в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Уэльс со счетом 4:0.

В первом тайме датчане забили один гол, во втором – еще три мяча.

Сборная Дания вышла в четвертьфинал и 3 июля в Баку сыграет с победителем встречи Нидерланды-Чехия.

Р.Ахмедов