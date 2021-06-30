Лидер Северной Кореи подверг критике чиновников, ответственных за предотвращение распространения коронавируса

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын заявил, что безответственность чиновников, которые отвечали за выполнение решений партии о предотвращении распространения в стране коронавирусной инфекции, повлекла серьезные последствия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК ТПК и сказал, что "высокопоставленные должностные лица, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли выполнением важных решений партии (...), что привело к возникновению случая, который может привести к большому кризису в обеспечении безопасности государства и людей", говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Ким Чен Ын "в решительных выражениях" пояснил, что основным фактором, тормозящим и препятствующим выполнению важных задач, "является отсутствие способностей и безответственность кадров".
Генсек призвал к проведению "более жесткой общепартийной кампании против идеологических ошибок и всевозможных негативных элементов, выявляемых среди кадровых работников", пишет ЦТАК.
КНДР официально не сообщала о состоянии дел с пандемией COVID-19, однако продолжает осуществлять жесткий пограничный контроль и карантинные меры.
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