Минобразования Азербайджана направит около 3,8 млн манатов на печать учебников для средних классов

Минобразования Азербайджана заключило с ОАО «Sharq-Qarb» контракт на выполнение полиграфических работ по выпуску небольших бумажных учебников для общего среднего образования (5-9 классы) на 2021-2022 учебный год.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с Sharq-Qarb заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 779,104 тыс. манатов.

Х.Насирзаде