Не менее 800 болельщиков из Дании будут на матче четвертьфинала Евро с Чехией в Баку

На матче четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании, который пройдет 3 июля в Баку, будут присутствовать как минимум 800 датских болельщиков, сообщил фан-координатор Датского футбольного союза (DBU) Андерс Хаген в интервью местному телевидению.

«Мы проявляем большой интерес (к этому матчу - ИФ), и туристические компании также очень заинтересованы в организации поездки на матч», - отметил Хаген.

По его словам, реальное число датских болельщиков, которые посетят Баку «вполне может быть больше», так как названное число не учитывает болельщиков, собирающихся в Баку в обход чартерных рейсов, например с пересадкой через Стамбул, Прагу или Дубай.

«УЕФА начал продажу билетов на этот матч в понедельник. УЕФА для болельщиков из Дании предусмотрело 2500 билетов», - подчеркнул Хаген.

Э.Шафиев