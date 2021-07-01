Не менее 800 болельщиков из Дании будут на матче четвертьфинала Евро с Чехией в Баку

На матче четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании, который пройдет 3 июля в Баку, будут присутствовать как минимум 800 датских болельщиков, сообщил фан-координатор Датского футбольного союза (DBU) Андерс Хаген в интервью местному телевидению.
«Мы проявляем большой интерес (к этому матчу - ИФ), и туристические компании также очень заинтересованы в организации поездки на матч», - отметил Хаген.
По его словам, реальное число датских болельщиков, которые посетят Баку «вполне может быть больше», так как названное число не учитывает болельщиков, собирающихся в Баку в обход чартерных рейсов, например с пересадкой через Стамбул, Прагу или Дубай.
«УЕФА начал продажу билетов на этот матч в понедельник. УЕФА для болельщиков из Дании предусмотрело 2500 билетов», - подчеркнул Хаген.
Э.Шафиев
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