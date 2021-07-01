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Спорт 01.07.2021 13:23

Не менее 800 болельщиков из Дании будут на матче четвертьфинала Евро с Чехией в Баку

На матче четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании, который пройдет 3 июля в Баку, будут присутствовать как минимум 800 датских болельщиков, сообщил фан-координатор Датского футбольного союза (DBU) Андерс Хаген в интервью местному телевидению.

«Мы проявляем большой интерес (к этому матчу - ИФ), и туристические компании также очень заинтересованы в организации поездки на матч», - отметил Хаген.

По его словам, реальное число датских болельщиков, которые посетят Баку «вполне может быть больше», так как названное число не учитывает болельщиков, собирающихся в Баку в обход чартерных рейсов, например с пересадкой через Стамбул, Прагу или Дубай.

«УЕФА начал продажу билетов на этот матч в понедельник. УЕФА для болельщиков из Дании предусмотрело 2500 билетов», - подчеркнул Хаген.

Э.Шафиев

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Тэги: ФУТБОЛ, ЕВРО, БОЛЕЛЬЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]