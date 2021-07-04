Греция сняла запрет на въезд в страну для граждан Азербайджана

Управление гражданской авиации Греции отметило запрет на посещение страны гражданами пяти государств, включая Азербайджан.
Помимо Азербайджана, в обновленный список вошли Армения, Иордания, Молдова и Бруней, пишет Greek City Times.
На данный момент страну могут посещать постоянные жители Европейского союза и Шенгенской зоны, а также граждане Албании, Австралии, Бахрейна, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Израиля, Японии, Кувейта, Ливана, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Катара, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США.
Все лица, прибывающие в Грецию, должны иметь сертификат на английском языке, выданный соответствующим органом в стране отправления о том, что они прошли вакцинацию от коронавируса не менее чем за 14 дней до въезда. В качестве альтернативы можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 48 часов до въезда в Грецию.
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