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Туризм 04.07.2021 14:17

Греция сняла запрет на въезд в страну для граждан Азербайджана

Управление гражданской авиации Греции отметило запрет на посещение страны гражданами пяти государств, включая Азербайджан.

Помимо Азербайджана, в обновленный список вошли Армения, Иордания, Молдова и Бруней, пишет Greek City Times.

На данный момент страну могут посещать постоянные жители Европейского союза и Шенгенской зоны, а также граждане Албании, Австралии, Бахрейна, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Израиля, Японии, Кувейта, Ливана, Черногории, Новой Зеландии, Северной Македонии, Катара, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США.

Все лица, прибывающие в Грецию, должны иметь сертификат на английском языке, выданный соответствующим органом в стране отправления о том, что они прошли вакцинацию от коронавируса не менее чем за 14 дней до въезда. В качестве альтернативы можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 72 часа до прибытия или отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 48 часов до въезда в Грецию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]