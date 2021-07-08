Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей

Власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио на летних Олимпийских играх из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - сказал японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава по итогам совещания с официальными лицами.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые мероприятия состоятся за пределами японской столицы. По словам Марукавы, организаторы Игр будут принимать решение о мерах для зрителей в каждом конкретном случае по итогам дискуссий с региональными властями.

С 12 июля по 22 августа в Токио будет действовать чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19. Число заражений штаммом "дельта" вызывает серьезную обеспокоенность у японских властей.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.