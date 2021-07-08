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Спорт 08.07.2021 20:30

Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей

Власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио на летних Олимпийских играх из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - сказал японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава по итогам совещания с официальными лицами.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые мероприятия состоятся за пределами японской столицы. По словам Марукавы, организаторы Игр будут принимать решение о мерах для зрителей в каждом конкретном случае по итогам дискуссий с региональными властями.

С 12 июля по 22 августа в Токио будет действовать чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19. Число заражений штаммом "дельта" вызывает серьезную обеспокоенность у японских властей.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ЗРИТЕЛИ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]