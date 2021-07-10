США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдову

Власти США в пятницу отправляют партии вакцин от COVID-19 в Молдову, Индонезию, Непал и Бутан, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы отправим 3 млн доз вакцин в Индонезию, 1,5 млн доз в Непал, 500 тыс. доз в Молдавию и 500 тыс. доз в Бутан", - рассказала в пятницу Псаки на пресс-брифинге.

Таким образом, по ее словам, за одну только эту неделю США отправили почти 15 млн доз вакцины в различные страны, включая Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан и Вьетнам.