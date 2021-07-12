Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

Футболисты сборной Италии нанесли поражение национальной команде Англии в финальном матче чемпионата Европы-2020.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время голов не было. В серии пенальти успешнее оказались итальянцы.

На второй минуте основного времени сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. Победный для англичан счет продержался до 67-й минуты, когда ответный гол провел Леонардо Бонуччи.

В серии пенальти ошибки совершали игроки обеих команд, но везение оказалось на стороне Италии - 3:2.

К успеху сборную Италии привел экс-наставник петербургского "Зенита" Роберто Манчини.

На групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1), в полуфинале по пенальти оказались лучше Испании (основное и дополнительное время - 1:1).

Сборная Италии второй раз выигрывает чемпионат Европы, повторив успех 1968 года. Кроме того, она является четырехкратным чемпионом мира.

Англия впервые играла в финале континентального чемпионата. На ее счету имеется золото чемпионата мира-1966.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Согласно первоначальном плану, матчи Евро-2020 должны были принять 12 городов Европы, однако Дублин и Бильбао отказались от участия в организации матчей турнира и дополнительные игры получили Санкт-Петербург и Севилья.

Впервые в истории турнира его матчи примет столь массовое число городов. Эта акция связана с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы (прошел в 1960 году).

Всего в турнире приняли участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборная России стала четвертой в своей группе и не вышла в плей-офф. Неудача команды обернулась в итоге отставкой Станислава Черчесова с поста главного тренера.